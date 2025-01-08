Климат и геополитика: премьер Дании ответила на посягательство Трампа на Гренландию

Она напомнила, что премьер-министр Гренландии Муте Эгеде "очень, очень четко дал понять... что среди народа Гренландии существует большая поддержка того, что Гренландия не продается и не будет продаваться в будущем".

Даже спустя пять лет после того, как Фредериксен раскритиковала посягательства Трампа, она еще раз повторила, что "Гренландия принадлежит гренландцам".

"С одной стороны, я довольна ростом американского интереса к Гренландии. Однако, конечно, важно, чтобы это происходило таким образом, чтобы именно гренландцы решали, каким будет их будущее", - сказала Фредериксен во вторник в интервью датскому телеканалу TV 2.

Отметим, что в 2019 году Трамп уже делал предложение купить Гренландию. Тогда Фредериксен назвала такое предложение "абсурдным" и подчеркнула, что гренландцы сами должны решать свое будущее.

Она также назвала "легитимным" растущее движение за независимость на острове.

"Я замечаю сильное желание многих гренландцев двигаться к независимости. Это законно, и поэтому я считаю, что важно, чтобы будущее Гренландии формировалось в (столице Гренландии. - ред.) Нууке", - сказала она.

Замечания датского лидера прозвучали после того, как в прошлом месяце Трамп предложил купить Гренландию у Дании, назвав приобретение США арктической территории "абсолютной необходимостью". Он также делал такое предложение в 2019 году во время своего первого срока, что вызвало упрек со стороны Фредериксен.

Пересечение многих интересов

Между тем, как пишет Associated Press, профессор безопасности и окружающей среды Университета Огайо Джефф Дабелко объяснил попытки посягательства США на Гренландию тем, что это место, где "пересекаются климатические изменения, дефицитные ресурсы, напряженная геополитика и новые модели торговли".

По словам ученого, этот крупнейший остров в мире сейчас "во многом занимает центральное место в геополитической и геоэкономической конкуренции", частично из-за изменения климата.

Дабелко отметил, что замкнутые внутри ценные редкоземельные минералы нужны для телекоммуникаций. Кроме того, в недрах Гренландии присутствуют уран, миллиарды неиспользованных баррелей нефти и огромные запасы природного газа.

Как отметил ученый, многие из этих полезных ископаемых сейчас поставляет преимущественно Китай, поэтому другие страны, такие как Соединенные Штаты, также заинтересованы в них. Три года назад правительство Дании приостановило добычу нефти на шельфе на территории, где проживает 57 тысяч человек.

С 1992 года Гренландия теряет около 182 миллиардов тонн (169 миллиардов метрических тонн) льда ежегодно, а в 2019 году потери достигли 489 миллиардов тонн в год (444 миллиарда метрических тонн).

Риск замерзания Европы и США

Марк Серрезе, директор Национального центра данных о снеге и льде в Боулдере, штат Колорадо, отметил, что Гренландия будет "ключевой точкой внимания" в течение XXI века из-за влияния ее тающего ледникового покрова на уровень моря. Он добавил, что "в будущем это влияние, вероятно, станет еще большим".

Гренландия также служит двигателем и "выключателем" ключевого океанического течения, которое во многом влияет на климат Земли, в частности на активность ураганов и зимних штормов. Оно называется Атлантическим меридиональным перекидным течением (АМОК) и замедляется из-за того, что больше пресной воды сбрасывается в океан из-за таяния льда в Гренландии.

Серрезе отметил, что остановка системы течений АМОК - это переломный момент для климата, который может погрузить Европу и части Северной Америки в длительное замерзание - сценарий, изображенный в фильме 2004 года "Послезавтра".

Гренландия играет определенную роль в драматическом замерзании, которое сейчас переживают две трети США. Эксперт по зимней погоде Джуда Коэн отметил, что в 2012 году погодные условия над Гренландией помогли направить супершторм Сэнди на Нью-Йорк и Нью-Джерси.

"Через ледниковые горы Гренландии также меняются паттерны струйных течений, которые приносят штормы по всему земному шару и диктуют ежедневную погоду. Часто, особенно зимой, блокирующая система высокого давления возле Гренландии приводит к тому, что арктический воздух падает на запад и восток, обрушиваясь на Северную Америку и Европу", - сказал Коэн.

Кроме того, отмечают в AP, поскольку Гренландия расположена за Полярным кругом между Соединенными Штатами, Россией и Европой, она является геополитическим призом, на который США и другие страны возлагают надежды уже более 150 лет. И ее ценность растет, поскольку Арктика все больше открывается для судоходства и торговли.