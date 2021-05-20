ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Клієнти "Чернігівгазу" укладають з компанією договори на технічне обслуговування мереж

Новость на русском →
Чернігів, Четвер 20 травня 2021 17:40
Клієнти "Чернігівгазу" укладають з компанією договори на технічне обслуговування мереж Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

Близько півтисячі клієнтів АТ "Чернігівгаз" замовили у компанії послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання. За чинним українським законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у приватних будинках і квартирах несуть їхні власники.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Чернігівгаз" пропонує споживачам фіксовану вартість технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вона складає 300 гривень на рік. Таким чином кожна родина може подбати про безпеку – свою і близьких. Адже саме регулярне технічне обслуговування раз на рік дозволяє утримувати мережі у справному, а отже – безпечному стані", - підкреслює директор з капітального будівництва АТ "Чернігівгаз" Сергій Дорошенко.

За словами прес-служби, підписавши угоду на проведення ТО з газорозподільною компанією, споживач отримує:

  • приладову перевірку з’єднань газопроводів на щільність;
  • перевірку наявності та герметичності футлярів у місцях пролягання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;
  • перевірку працездатності запірних пристроїв, встановлених на газопроводах, і їх змащування.

У АТ "Чернігівгаз" закликають споживачів подбати про безпеку та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж. Укласти договір з газорозподільною компанією на цю послугу можна у 104.ua Клієнтських просторах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Чернігів газ
NEWS
"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
DAILY
Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют