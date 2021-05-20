Клієнти "Чернігівгазу" укладають з компанією договори на технічне обслуговування мереж
Близько півтисячі клієнтів АТ "Чернігівгаз" замовили у компанії послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання. За чинним українським законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у приватних будинках і квартирах несуть їхні власники.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Чернігівгаз" пропонує споживачам фіксовану вартість технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вона складає 300 гривень на рік. Таким чином кожна родина може подбати про безпеку – свою і близьких. Адже саме регулярне технічне обслуговування раз на рік дозволяє утримувати мережі у справному, а отже – безпечному стані", - підкреслює директор з капітального будівництва АТ "Чернігівгаз" Сергій Дорошенко.
За словами прес-служби, підписавши угоду на проведення ТО з газорозподільною компанією, споживач отримує:
- приладову перевірку з’єднань газопроводів на щільність;
- перевірку наявності та герметичності футлярів у місцях пролягання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;
- перевірку працездатності запірних пристроїв, встановлених на газопроводах, і їх змащування.
У АТ "Чернігівгаз" закликають споживачів подбати про безпеку та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж. Укласти договір з газорозподільною компанією на цю послугу можна у 104.ua Клієнтських просторах.