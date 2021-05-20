Клиенты "Черниговгаза" заключают с компанией договоры на техническое обслуживание сетей

Около полутысячи клиентов АО "Черниговгаз" заказали у компании услугу по техническому обслуживанию внутридомовых сетей газоснабжения. По действующему украинскому законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в частных домах и квартирах несут их владельцы.

"Черниговгаз" предлагает потребителям фиксированную стоимость технического обслуживания внутренних сетей. Она составляет 300 гривен в год. Таким образом каждая семья может позаботиться о безопасности – своей и близких. Ведь именно регулярное техническое обслуживание раз в год позволяет содержать сети в исправном, а следовательно – безопасном состоянии", - подчеркивает директор по капитальному строительству АО "Черниговгаз" Сергей Дорошенко.

По словам пресс-службы, подписав соглашение на проведение ТО с газораспределительной компанией, потребитель получает:

приборную проверку соединений газопроводов на плотность;

проверку наличия и герметичности футляров в местах пролегания через внешние и внутренние конструкции дома;

проверку работоспособности запорных устройств, установленных на газопроводах, и их смазку.

В АО "Черниговгаз" призывают потребителей позаботиться о безопасности и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей. Заключить договор с газораспределительной компанией на эту услугу можно в 104.ua Клиентских пространствах.