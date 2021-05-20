ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Клиенты "Черниговгаза" заключают с компанией договоры на техническое обслуживание сетей

Новина українською →
Чернигов, Четверг 20 мая 2021 17:40
Клиенты "Черниговгаза" заключают с компанией договоры на техническое обслуживание сетей Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

Около полутысячи клиентов АО "Черниговгаз" заказали у компании услугу по техническому обслуживанию внутридомовых сетей газоснабжения. По действующему украинскому законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в частных домах и квартирах несут их владельцы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Черниговгаз" предлагает потребителям фиксированную стоимость технического обслуживания внутренних сетей. Она составляет 300 гривен в год. Таким образом каждая семья может позаботиться о безопасности – своей и близких. Ведь именно регулярное техническое обслуживание раз в год позволяет содержать сети в исправном, а следовательно – безопасном состоянии", - подчеркивает директор по капитальному строительству АО "Черниговгаз" Сергей Дорошенко.

По словам пресс-службы, подписав соглашение на проведение ТО с газораспределительной компанией, потребитель получает:

  • приборную проверку соединений газопроводов на плотность;
  • проверку наличия и герметичности футляров в местах пролегания через внешние и внутренние конструкции дома;
  • проверку работоспособности запорных устройств, установленных на газопроводах, и их смазку.

В АО "Черниговгаз" призывают потребителей позаботиться о безопасности и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей. Заключить договор с газораспределительной компанией на эту услугу можно в 104.ua Клиентских пространствах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика Чернигов газ
NEWS
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют