Ляшко про балотування в мери Києва: цікава пропозиція

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Замглави МОЗу не відкинув можливість позмагатися за мерське крісло

Заступник керівника міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва. Зокрема, він назвав це "цікавою пропозицією".

Про це Ляшко сказав в ефірі телеканалу Zik.

Зокрема, на запитання ведучої, чи не планує Віктор Ляшко йти у політику, зокрема - чи збирається він балотуватися на посаду мера Києва, санітарний лікар відповів:

"Цікава пропозиція. Можу подивитися, подискутувати й поговорити", - сказав Ляшко.

Зазначимо, нещодавно інформацію про можливе балотування на виборах мера Києва висловлював шоумен Сергій Притула, котрий ні підтвердив, ні спростував її.

У президентській партіїї "Слуга народу" кілька десятків нардепів 19 травня звернулися до Володимира Зеленського з проханням провести публічні праймеріз (внутрішньопартійні вибори, - ред.) з відбору кандидатів на посаду мера столиці та голів міст обласного значення.

Згідно із соціологічними опитуваннями, у діючого міського голови Києва Віталія Кличка наразі досить високий рейтинг - він має 38,7% народної підтримки. Місцеві вибори в Україні і вибори мера Києва призначені на кінець жовтня.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна із посиланням на власні джерела писало, що кандидатом від "Слуги народу" на виборах мера Києва може стати головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Автор: Виталия Мазур