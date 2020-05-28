ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ляшко про балотування в мери Києва: цікава пропозиція

Новини » Політика     28.05.2020 - 00:02
Ляшко про балотування в мери Києва: цікава пропозиція
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Замглави МОЗу не відкинув можливість позмагатися за мерське крісло

Заступник керівника міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва. Зокрема, він назвав це "цікавою пропозицією".

Про це Ляшко сказав в ефірі телеканалу Zik.

Зокрема, на запитання ведучої, чи не планує Віктор Ляшко йти у політику, зокрема - чи збирається він балотуватися на посаду мера Києва, санітарний лікар відповів:

"Цікава пропозиція. Можу подивитися, подискутувати й поговорити", - сказав Ляшко.

Зазначимо, нещодавно інформацію про можливе балотування на виборах мера Києва висловлював шоумен Сергій Притула, котрий ні підтвердив, ні спростував її.

У президентській партіїї "Слуга народу" кілька десятків нардепів 19 травня звернулися до Володимира Зеленського з проханням провести публічні праймеріз (внутрішньопартійні вибори, - ред.) з відбору кандидатів на посаду мера столиці та голів міст обласного значення.

Згідно із соціологічними опитуваннями, у діючого міського голови Києва Віталія Кличка наразі досить високий рейтинг - він має 38,7% народної підтримки. Місцеві вибори в Україні і вибори мера Києва призначені на кінець жовтня.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна із посиланням на власні джерела писало, що кандидатом від "Слуги народу" на виборах мера Києва може стати головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України КиїввыборыВиктор Ляшко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся