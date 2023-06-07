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Кличко отреагировал на скандал с чиновником КГГА. Ходил в ресторан во время комендантского часа

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Киев, Среда 07 июня 2023 15:13
Кличко отреагировал на скандал с чиновником КГГА. Ходил в ресторан во время комендантского часа Фото: в Киеве разгорелся новый скандал с участием чиновника КГГА, которого заметили выходящим из ресторана во время комендантского часа (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Чиновник КГГА, которого видели на выходе из ресторана во время комендантского часа в Киеве, уволят. Такое решение принял мэр столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление", - рассказал он.

По словам Кличко, а нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник любого ранга несет еще и политическую ответственность.

Также мэр обратился в полицию, чтобы привлечь к ответственности руководителей развлекательных и заведений питания за их работу в комендантский час.

Комендантский час в Киеве

Комендантский час в Киеве действует с 00:00 до 05:00 в связи с введенным военным положением из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В это время запрещено:

  • находиться на улице и в общественных местах;
  • передвигаться пешком или на любом виде транспорта.

Для того чтобы эти запреты не действовали нужен спецпропуск. За соблюдением этого ограничения следит полиция. Выходить на улицу в указанное время можно только в случае воздушной тревоги, когда нужно добраться до ближайшего укрытия.

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