Терміново в укриття. Оголошено загрозу ракетного удару в Києві
Фото: людей у Києві просять терміново спуститися в укриття (facebook com kyivcity gov ua)
Ситуація в Києві 27 лютого залишається напруженою. Через загрозу ракетного удару людей просять терміново спуститися в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
"Увага. Просимо всіх терміново піти в укриття цивільного захисту! Загроза ракетного удару", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що загони сил територіальної оборони Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей вирушили допомагати Києву у протистоянні військам Російської Федерації.
Як заявляв мер Києва Віталій Кличко, на сьогодні російських військ у столиці немає.