У Кличка заявили, що готові взяти на себе відповідальність за владу на місцях

Команда партії "УДАР" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях.

Про це, під час з’їзду партії, який відбувається в Києві, заявив народний депутат України VII та VIII скликань Артур Палатний.

"Сьогодні в цій залі - кращі з кращих. Ті, хто пройшли Революцію Гідності - від перших мітингів до перемоги та повалення антидемократичного режиму. Ті, хто захистили цивілізаційний вибір українського народу. Ті, хто не словами, а діями доводили свою ефективність в парламенті. Ті, хто, можливо, не часто виступав з високих трибун з промовами, але щоденною працею робив все, аби українське "завтра" було кращим та успішнішим. Аби з країни не хотілося емігрувати, а молодь могла реалізувати себе вдома. Ті, хто одними із перших шукали можливості допомогти і підтримати нашу армію у протистоянні до зубів озброєному агресору", - наголосив він.

За його словами, саме "ударівці" першими увійшли до проєвропейської коаліції, і це, на його думку, допомогло тоді зберегти Україну, витягнути її з економічної та політичної кризи.

"Врешті-решт, це наш лідер взяв на себе відповідальність за столицю і працює так, щоб кияни могли пишатися новими парками, скверами, тисячами кілометрів відремонтованих доріг і найкращою в Україні муніципальною програмою підтримки медиків та вчителів. Це саме він першим в державі почав реальну, а не декларативну боротьбу з поширенням коронавірусу. Сотні закуплених ШВЛів, залучення іноземних медиків та професорів, оперативне реагування на кожну зміну динаміки, вчасні заходи із запобіганням стрімкому розповсюдженню вірусу", - наголошує він.

Палатний наголошує, Кличко показав приклад боротьби з пандемією, приклад захисту громадян та чіткої реакції на будь-які виклики.

"Саме тому, команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях. Ми знаємо, як діяти на практиці і в кризових ситуаціях, а не проголошувати в гаслах. Ми знаємо, що таке реальна робота. З нами - перевірені лідери громад, ефективні менеджери, волонтери та громадські діячі", - констатували у Кличка.

Нагадаємо, сьогодні під час з'їзду партії Віталій Кличко заявив, що "УДАР" піде на місцеві вибори окремо.

За його словами, партія вже має ефективний досвід реалізації своєї програми та продемонструвала це за останніх шість років роботи у Київській міській раді.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Центру Разумкова в Київську міську раду проходять сім партій: "УДАР" Віталія Кличка, "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь", ВО "Батьківщина".

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.