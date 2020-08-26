У Кличко заявили, что готовы взять на себя ответственность за власть на местах

Команда партии "УДАР" готова взять на себя ответственность за власть на местах.

Об этом во время съезда партии, который проходит в Киеве, заявил народный депутат Украины VII и VIII созывов Артур Палатный.

"Сегодня в этом зале - лучшие из лучших. Те, кто прошли Революцию Достоинства - от первых митингов до победы и свержения антидемократического режима. Те, кто защитили цивилизационный выбор украинского народа. Те, кто не словами, а действиями доказывали свою эффективность в парламенте. Те, кто, возможно, не часто выступал с высоких трибун с речами, но ежедневным трудом делал все, чтобы украинское "завтра" было лучше и успешнее. Чтобы из страны не хотелось эмигрировать, а молодежь могла реализовать себя дома. Те, кто одними из первых искали возможности помочь и поддержать нашу армию в противостоянии до зубов вооруженному агрессору", - подчеркнул он.

По его словам, именно "ударовцы" первыми вошли в проевропейскую коалицию, и это, по его мнению, помогло тогда сохранить Украину, вытащить ее из экономического и политического кризиса.

"В конце концов, это наш лидер взял на себя ответственность за столицу и работает так, чтобы киевляне могли гордиться новыми парками, скверами, тысячами километров отремонтированных дорог и лучшей в Украине муниципальной программой поддержки медиков и учителей. Это именно он первым в государстве начал реальную, а не декларативную борьбу с распространением коронавируса. Сотни закупленных ИВЛ, привлечение иностранных медиков и профессоров, оперативное реагирование на каждую смену динамики, своевременные меры с предотвращением стремительного распространения вируса", - отмечает он.

Палатный подчеркивает, Кличко показал пример борьбы с пандемией, пример защиты граждан и четкой реакции на любые вызовы.

"Именно поэтому команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах. Мы знаем, как действовать на практике и в кризисных ситуациях, а не провозглашать в лозунгах. Мы знаем, что такое реальная работа. С нами - проверенные лидеры общин, эффективные менеджеры, волонтеры и общественные деятели", - констатировали в Кличко.

Напомним, сегодня во время съезда партии Виталий Кличко заявил, что "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно.

По его словам, партия уже имеет эффективный опыт реализации своей программы и продемонстрировала это за последние шесть лет работы в Киевском городском совете.

Напомним, согласно последним данным Центра Разумкова в Киевский городской совет проходят семь партий: "УДАР" Виталия Кличко, "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Победа Пальчевского", "Сила и честь", ВО "Батькивщина".

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.