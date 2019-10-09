Кличко заявив про спроби впливу на депутатів Київради

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) та мер Києва Віталій Кличко заявив, що на депутатів Київради пробували вплинути люди з оточення керівника Офісу президента Андрія Богдана, бізнесмена Андрія Вавриша та народного депутата Олександра Ткаченко. Про це столичний голова розповів у ефірі "Радіо НВ".

Крім того, Кличко заявив, що буде називати депутатів, які ставлять власні амбіції вище інтересів киян.

"Я звернувся до депутатів, якщо вони не будуть збиратися і приймати рішення для життєдіяльності міста, іншого виходу не залишиться (як розпустити Київраду - ред.)... Я однозначно буду називати депутатів, які ставлять власні амбіції вище інтересів киян", - заявив він.

Крім того, він зазначив, що депутатам Київради обіцяли переобрання, якщо "вони підіграють".

"Їм пообіцяли, якщо "ви зараз нам підіграєте, в наступні вибори ви можете знову стати депутатами". Пропозиції, когось залякують, когось запрошують. Пропозиції приходили від персоналій, називалися прізвища, які повязані з трьома людьми - Богданом, Вавришем та Ткаченко", - відзначив Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що нинішній глава Офісу президента Андрій Богдан раніше не виключив своєї участі у виборах мера Києва. Також чинний міський голова Віталій Кличко підкреслював, що має намір брати участь в наступних місцевих виборах.

Крім того, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко підтвердив, що претендує на посаду голови КМДА. Також Ткаченко подав декларацію в Національне агентство з питань запобігання корупції, де зазначив, що претендує на посаду голови КМДА.