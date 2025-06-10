Кличко поручил увеличить помощь армии из бюджета столицы еще на 2 млрд грн

Мэр Киева Виталий Кличко поручил предусмотреть в бюджете столицы дополнительно еще 2 млрд гривен на поддержку ВСУ. Также принято решение профинансировать потребности защитников на 500 млн грн, которые были дополнительно выделены на прошлом заседании Киевсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Проект включает финансирование из бюджета города тех 500 млн гривен, выделение которых мы приняли по программе "Защитник Киева" на прошлом заседании. Также я дал поручение исполнительному органу подготовить изменения в программу "Защитник Киева" о дальнейшем увеличении финансирования Сил безопасности и обороны. А именно - предусмотреть еще 2 млрд гривен на помощь общины столицы нашим защитникам", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что этот документ уже на финальной стадии наработки и в ближайшее время будет вынесен в зал для обсуждения и принятия.

Также на сегодняшней сессии Киевсовета внесены изменения в программу экономического и социального развития и бюджета столицы, которые, в частности, предусматривают:

финансирование строительства и обустройства защитных сооружений;

подготовку к следующему отопительному сезону и к новому учебному году;

финансирование обновления и строительства объектов транспортной инфраструктуры, в том числе метро на Виноградарь;

приобретение подвижного состава для коммунального общественного транспорта;

капитальные ремонты отделений в столичных больницах и приобретение медицинского оборудования.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что с начала года столичная община выделила на помощь армии уже 6 млрд грн.

В частности, за эти средства военным подразделениям передано более 16 000 дронов различных типов, более 100 систем РЭБ, автомобили и другое необходимое оснащение.