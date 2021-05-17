Кличко за законом не можуть звільнити, його спробують відсторонити рішенням РНБО, - експерт

Оскільки президент не може звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА і призначити нового згідно із законом, влада може спробувати відсторонити його через рішення РНБО.

"Весь тиждень до п'ятниці - будуть продовжувати кошмарити всі можливі підрозділи мерії й вручати "підозрі" наліво і направо. Ймовірно, спробують вручити підозру і голові виконкому партії "УДАР" Артуру Палатному. Юридична сторона справи мало цікавить, в серіальному мисленні Банкової головне - картинка. Після такої артпідготовки в п'ятницю буде проведено засідання РНБО, на якому ухвалять рішення "тимчасово відсторонити Кличка з голови КМДА через конфлікт інтересів", щоб не заважав слідству", - написав Романенка.

Експерт також нагадав, що за законом президент може призначити главою КМДА тільки людину, яку кияни обрали мером столиці.

"Призначити свого главу КМДА Банкова не може за законом. Цілих три рішення Конституційного суду (від 6 липня 1999 року, від 25 грудня 2003 року і від 3 жовтня 2005-го) прямо говорять, що президент має право призначити главою КМДА виключно обраного киянами міського голову. Тому Банкова, щоб не потонути в юридичній війні, спробує оформити "захоплення" Києва через тимчасово виконуючого голови КМДА. Іншими словами, раз по закону Кличко зняти з голови КМДА не можна, спробують зняти через РНБО", - підсумував експерт.