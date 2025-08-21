Кличко об изъятии 8 млрд у Киева: нарушение закона ради централизации власти

Кличко заявил, что решение об изъятии 8 млрд грн в столице было принято с нарушением Бюджетного кодекса и законодательства.

По его словам, эти средства должны были пойти на выплаты учителям и врачам, ремонт школ и больниц, обеспечение более низкой цены на проезд в городском транспорте и, что особенно важно, на поддержку Вооруженных сил.

"Я шутил, что чувствую себя министром обороны, потому что с утра до вечера ко мне обращаются военные за помощью. И город делает все для того, чтобы им помочь. Но кого-то там триггерит, что Киев больше помогает военным", - заявил Виталий Кличко.

По его мнению, ситуация свидетельствует о давлении на столицу с целью лишить ее ресурсов и иметь возможность оказывать давление на местное самоуправление.

Мэр столицы также назвал это решение продолжением сворачивания реформы децентрализации.

По его словам, реформа децентрализации была одной из самых успешных, но сейчас уже нельзя говорить о децентрализации. Напротив: полная централизация. Военные администрации отнимают полномочия у самоуправления, высказал мнение городской голова.

"То, что происходит - как я говорил, раньше пахло, а сейчас уже воняет авторитаризмом. Я очень не хочу жить в авторитарной стране. Мы все боремся за то, чтобы стать частью европейской семьи демократических стран", - подчеркнул Кличко.

Он считает, что таким образом власти зачищают себе поле для выборов.

"У нас сегодня стоит вопрос существования страны, вопрос выживания. А кто-то готовится к возможным выборам. Политики говорят на эту тему. А я задаю простой вопрос: к каким выборам вы готовитесь? В госдуму? Сегодня происходят неправильные вещи, и я говорю об этом откровенно", - резюмировал Кличко.

Изменения в бюджет: что известно об изъятии 8 млрд у Киева

20 августа Верховная Рада 229 голосами проголосовала за изменения в госбюджет (законопроект №13439-3). Они касаются преимущественно невоенных расходов на общую сумму в 40 млрд гривен.

Дополнительные расходы сбалансированы путем сокращения других, невоенных расходов. В том числе за счет сокращения обслуживания государственного долга Украины на 33,6 млрд гривен, а также перенаправления 8 млрд средств налога на прибыль из бюджета Киева в общий бюджет страны.

"За" проголосовали 196 народных депутатов от "Слуги народа" и бывшие депутаты ОПЗЖ.