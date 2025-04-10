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Поворозник остается первым заместителем мэра Киева, несмотря на его увольнение, - КГГА

Четверг 10 апреля 2025 17:04
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Поворозник остается первым заместителем мэра Киева, несмотря на его увольнение, - КГГА Фото: Поворозник остается первым заместителем мэра Киева, несмотря на его увольнение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Николай Поворозник остается первым заместителем председателя КГГА. Решение главы военной администрации города уволить Поворозника из КГВА не касается его штатной должности в мэрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Решение начальника КГВА не касается штатной должности Николая Поворозника как первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Нынешний начальник КГВА отменил распоряжение бывшего начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова. Речь идет о распоряжении о возложении исполнения обязанностей первого заместителя начальника военной администрации на Николая Поворозника. Поскольку эта должность в КГВА в то время была вакантной", - сообщили в КГГА.

Таким образом, Николай Поворозник и в дальнейшем остается первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

Поворозник остается первым заместителем мэра Киева, несмотря на его увольнение, - КГГА

Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по его решению Николай Поворозник с сегодняшнего дня больше не исполняет обязанности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации.

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