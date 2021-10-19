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В КМДА пояснили, чому здорожчало будівництво Подільсько-Воскресенського мосту

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 17:29
В КМДА пояснили, чому здорожчало будівництво Подільсько-Воскресенського мосту Фото: Подільсько-Воскресенський мостовий перехід (kiev.klichko.org)
Автор: Наталія Гурковська

В оновленому проєкті Подольсько-Воскресенського мостового переходу з’явилися нові об'єкти. Також на вартість будівництва вплинули здороження будівельних матеріалів, підвищення зарплат в Україні та низка інших причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю LB заступника Віталія Кличка Олександра Густелева.

"Що стосується вартості об'єкту, є низка причин для здорожчання. Проєкт робили більше 5 років тому. Наразі його відкоригували з урахуванням потреб постійно зростаючої кількості мешканців лівого берега. Зокрема, буде побудовано ще один з'їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина, на вул. Бальзака. Таким чином мешканці лівого берега матимуть більш зручне сполучення мостом. Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії. Нагадаю, що у складі будівництва мостового переходу вже влаштовані в основних конструкціях 3 станції майбутньої 4-ої гілки метрополітену", - розповів Густєлєв.

Другою причиною здороження проєкту він назвав зміни будівельних норм.

"За цей час набули чинності нові державні нормативи будівництва (ДБН та ДСТУ), що підвищують вимоги до будівництва, а відтак - кінцеву вартість мосту", - зазначив заступник голови КМДА.

Також,за його словами, на вартість робіт вплинуло підвищення зарплат в Україні, і зокрема в будівельній галузі. Крім того, останнім часом спостерігається зростання цін на будівельні матеріали.

Як повідомлялося, 13 жовтня Київська міська державна адміністрація своїм розпорядженням №2152 затвердила новий проєкт будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у місті Києві. Згідно з кошторисом, вартість будівництва зросла з 11,2 до 19,9 млрд грн.

Раніше мер Києва Віталій Кличко поставив жорстку вимогу до кінця року відкрити автотранспортне сполучення по Подільсько-Воскресенському мосту.

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