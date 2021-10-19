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Сполучення по Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито до кінця року, - Густєлєв

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 19:04
Сполучення по Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито до кінця року, - Густєлєв Фото: подільський мостовий перехід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сполучення між правим і лівим берегами Києва по новому Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито до кінця року. На мосту через Дніпро вже демонтовано тимчасові опори, в оновленому проєкті з’явилися додаткові заїзди на міст з лівого берега.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виданню lb.ua профільного заступника мера Києва Віталія Кличка Олександра Густєлєва.

"Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході йдуть в режимі 24/7. Наше завдання - до кінця року відкрити сполучення по мосту між правим і лівим берегами Києва. Саме на це спрямовані наші зусилля", - заявив Густєлєв.

За його словами, на сьогоднішній день вже побудовано металевий міст через Гавань від вул. Набережно-Хрещатицької до Рибальського півострова, облаштовано з’їзд з вул. Набережно-Хрещатицької з відповідними естакадами на міст, змонтовано 68 вантів. Міст через Дніпро встановлено в проектне (постійне) положення, тимчасові опори надводної частини вже демонтовано. Крім того, на естакадній частині мостопереходу в урочищі Горбачиха влаштовано бетонну монолітну плиту. А на декількох ділянках з’явилося асфальтове покриття. Зокрема, від вул. Набережно-Хрещатицької до аркового мосту, на з’їзді на Набережну-Рибальську та в районі мосту через Десенку.

Також Густєлєв розповів про зміни у проєкті Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

"Проект робили більше 5 років тому. Наразі його відкоригували з урахуванням потреб постійно зростаючої кількості мешканців лівого берега. Зокрема, буде побудовано ще один з'їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина, на вул. Бальзака. Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії", - сказав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, у складі будівництва мостового переходу в його основних конструкціях враховано 3 станції майбутньої 4-ої гілки метрополітену.

Як повідомлялось, на вартість будівництва Подольсько-Воскресенського мостового переходу вплинули здороження будівельних матеріалів, підвищення зарплат в Україні та низка інших причин.

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