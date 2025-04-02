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Кличко и глава МИД Германии обсудили дальнейшую поддержку Украины

Фото: Кличко и глава МИД Германии обсудили дальнейшую поддержку Украины (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая приехала в Киев. Речь шла о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Во время полномасштабной войны она уже в девятый раз посетила Украину и Киев. Говорили о критической необходимости поддержки нашего государства. Немцы это понимают. И обещают помогать в дальнейшем", - сообщил Виталий Кличко.

В разговоре с Бербок мэр Киева также отметил, что Украина сегодня борется за демократические ценности и безопасность всей Европы.

"Эти достижения мы должны отстаивать совместно. И совместно давать отпор агрессору, стремления которого не ограничиваются покорением только Украины", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с мэром Тулузы Жаном-Люком Муденко и делегацией мэрии Тулузы. Обсуждали участие французов в восстановлении объектов инфраструктуры столицы, поврежденных агрессором, и другие совместные проекты.

Напомним, во время совместного брифинга с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок президент Зеленский также выразил надежду, что Украина получит от Германии дальнобойные ракеты Taurus после того, как к власти придет новый канцлер Фридрих Мерц.

 

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Виталий Кличко