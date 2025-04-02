Кличко та голова МЗС Німеччини обговорили подальшу підтримку України

"Зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Під час повномасштабної війни вона вже вдевʼяте відвідала Україну та Київ. Говорили про критичну необхідність підтримки нашої держави. Німці це розуміють. І обіцяють допомагати надалі", - повідомив Віталій Кличко.

У розмові з Бербок мер Києва також наголосив, що Україна сьогодні бʼється за демократичні цінності і безпеку всієї Європи.

"Ці надбання ми маємо відстоювати спільно. І спільно давати відсіч агресору, прагнення якого не обмежуються підкоренням тільки України", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Тулузи Жаном-Люком Муденком та делегацією мерії Тулузи. Обговорювали участь французів у відбудові об'єктів інфраструктури столиці, пошкоджених агресором, та інші спільні проєкти.

Нагадаємо, під час спільного брифінгу з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок президент Зеленський також висловив сподівання, що Україна отримає від Німеччини далекобійні ракети Taurus після того, як до влади прийде новий канцлер Фрідріх Мерц.