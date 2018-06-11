Кличко став першим українцем, якого включили до Міжнародної зали боксерської слави

Урочиста церемонія відбулася в містечку Канастота

Мер Києва, екс-чемпіон світу з боксу Віталій Кличко став першим українцем, якого включили до Міжнародної зали та музею боксерської слави у категорії "Сучасні боксери". Про це йдеться у повідомленні прес-служби мера Києва.

Урочиста церемонія введення, в якій взяли участь обидва брати Клички, відбулася в містечку Канастота (штат Нью-Йорк, США).

"Я б назвав це казкою, про яку навіть не мріяв. Моє ім‘я з‘явилося поруч з іменами таких легенд, як Мухамед Алі, Джо Фрейзер, Майк Тайсон та інших. В світі є мільйони боксерів, тисячі чемпіонів світу, але бути серед легенд світового боксу - це, справді, вражаюче! Треба боротися за свою мрію, працювати, ніколи не опускати рук і не зупинятися. І тоді - можливо все", - сказав Кличко, виступаючи на церемонії.

Він також розповів свою улюблену історію про те, як підлітком пообіцяв друзям завоювати пояс тодішнього чемпіона світу Майка Тайсона. І хоча ніхто не повірив в це і друзі сміялися з такої заяви, через 18 років Кличко здобув пояс. Майк Тайсон, який теж був присутній на церемонії, слухав цю історію дуже зацікавлено.

Також Кличко подякував брату, який завжди був поруч і приїхав підтримати його в урочистий момент. "Разом ми вдвічі сильніші. Разом ми багато зробили в світовому боксі", - відзначив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що це важливо, що тепер досягнення України оцінені і увіковіченні в Міжнародній залі та музеї світової боксерської слави.

Окремим дійством перед церемонією введення нових членів до Міжнародної зали боксерської слави є "Парад чемпіонів". Легенди світового боксу в кабріолетах їдуть містом, а тисячі людей, які з‘їжджаються в цей день з різних куточків світу, вітають їх.

Серед інших нових членів Зали слави, які також взяли участь у церемонії цьогоріч, - мексиканський боксер у надлегкій та напівлегкій вазі Ерік Моралес та американський боксер у середній вазі Рональд Райт, телекомментатори Стів Альберт і Джим Грей та промоутер Клаус-Петер Коль.

Посмертно до Зали слави боксу внесли імена прославленого американського боксера у легкій вазі Сідні Терріса, рінг-анонсера Джонні Адді та промоутера Лоррейн Чаргін, яка стала другою жінкою, що удостоїлася такої честі.

Урочисту церемонію в Канастоті відвідали легенди світового боксу Майк Тайсон, Володимир Кличко, Ріддік Боу, Мігель Котто, Марко Антоніо Баррера, Келлі Павлік та багато інших уславлених боксерів.