Кличко стал первым украинцем, которого включили в Международный зал боксерской славы

Торжественная церемония состоялась в городке Канастота

Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в международный зал и музей боксерской славы в категории "Современные боксеры". Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра Киева.

Торжественная церемония включения, в которой приняли участие братья Кличко, состоялась в городке Канастота (штат Нью-Йорк, США).

"Я бы назвал это сказкой, о которой даже не мечтал. Мое имя появилось рядом с именами таких легенд, как Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Майк Тайсон и других. В мире есть миллионы боксеров, тысячи чемпионов мира, но быть среди легенд мирового бокса - это, действительно, впечатляюще! Надо бороться за свою мечту, работать, никогда не опускать рук и не останавливаться. И тогда - возможно все", - сказал Кличко, выступая на церемонии.

Он также рассказал свою любимую историю о том, как подростком пообещал друзьям завоевать пояс тогдашнего чемпиона мира Майка Тайсона. И хотя никто не поверил в это и друзья смеялись с такого заявления, через 18 лет Кличко получил пояс. Майк Тайсон, который тоже присутствовал на церемонии, слушал эту историю очень заинтересованно.

Также Кличко поблагодарил брата, который всегда был рядом и приехал поддержать его в торжественный момент. "Вместе мы вдвое сильнее. Вместе мы много сделали в мировом боксе", - отметил Виталий Кличко.

Он также отметил, что это важно, что теперь достижения оценены и увековечены в Международной зале и музее мировой боксерской славы.

Отдельным событием перед церемонией введения новых членов в международный зал боксерской славы стал "Парад чемпионов". Легенды мирового бокса в кабриолетах едут по городу, а тысячи людей, которые съезжаются в этот день из разных уголков мира, приветствуют их.

Среди новых членов Зала славы, которые также приняли участие в церемонии в этом году, - мексиканский боксер в суперлегком и полулегком весе Эрик Моралес и американский боксер в среднем весе Рональд Райт, телекомментаторы Стив Альберт и Джим Грей и промоутер Клаус-Петер Коль.

Посмертно в Зал славы бокса внесли имена прославленного американского боксера в легком весе Сидни Терріса, ринг-анонсера Джонни Адди и промоутера Лоррейн Чаргин, которая стала второй женщиной, которая удостоилась такой чести.

Торжественную церемонию в Канастоте посетили легенды мирового бокса Майк Тайсон, Владимир Кличко, Риддик Боу, Мигель Котто, Марко Антонио Баррера, Келли Павлик и много других прославленных боксеров.