Кличко рассказал о восстановительных работах в Киеве: свет и вода возвращаются в дома

"В Киеве возобновили электроснабжение 83 тысячам семей, оставшихся без света после обстрела утром объекта критической инфраструктуры. Из-за этого отключалось энергооборудование ДТЭК "Киевские электросети", питающего водоканал и жилмассив Троещина. Специалистам удалось всего за 7 часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру города", - сообщил Кличко.

Также мэр рассказал о возобновлении водоснабжения в столице.

"После сегодняшней ракетной атаки части потребителей также уже возобновили водоснабжение. Ремонтные бригады работают, чтобы быстрее стабилизировать системы электро- и водоснабжения столицы. Мы делаем все, чтобы обеспечить киевлян жизненно важными услугами в условиях войны в стране", - отметил Кличко.

По его словам, значительные повреждения получили сегодня два объекта критической инфраструктуры. В частности один объект в Деснянском районе Киева.