RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Кличко рассказал, когда в Киеве начнут включать отопление в квартирах

Фото: когда в Киеве начнут включать отопление в квартирах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве уже дали отопление в ряде школ, больниц и детсадов. А отопление в квартирах появится при одном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания", - рассказал он.

В то же время, по данным Кличко, в Киеве к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы.

"Среди них - 85 школ, 96 детских садов, 42 лечебных заведения. В частности, 28 стационаров, 11 административных зданий, а также заведений социально-бытового направления", - отметил мэр столицы.

Отопительный сезон 2024 в Украине

На днях премьер Денис Шмыгаль рассказывал, что Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону. Заготовленных на складах газа и угля должно хватить на зиму.

Что касается тарифов, во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, однако он не касается электроэнергии, холодной воды и других тарифов на коммуналку.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что известно о начале отопительного сезона в разных городах, подробнее - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОтопительный сезон