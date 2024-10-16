Кличко розповів, коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах

Опалювальний сезон 2024 в Україні

Днями прем'єр Денис Шмигаль розповідав, що Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону. Заготовлених на складах газу та вугілля має вистачити на зиму.

Щодо тарифів, під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, проте він не стосується електроенергії, холодної води та інших тарифів на комуналку.

Раніше РБК-Україна розповідало, що відомо про початок опалювального сезону в різних містах, докладніше - у матеріалі.

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