У Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти

Один зі співрозмовників у команді мера розповів, що в Офісі президента впевнені, що Кличко вже почав президентську кампанію.

"У них (ОП, - ред.) з'явилося побоювання, яке під собою не має ніякого грунту. Він зараз навіть не думає в цьому напрямку. Через три роки можна буде дивитися і вирішувати", - розповіло джерело.

Співрозмовник видання вважає, що саме чутки з приводу можливих президентських амбіцій Кличка стали причиною останніх нападок з боку Офісу.

На думку співрозмовника, ці розмови насаджуються цілеспрямовано, щоб посварити його з Банковою. І головним вигодоотримувачем від цього клінча може стати "Європейська солідарність", вважає джерело.