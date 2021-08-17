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Кличко розкритикував інсталяцію, встановлену на алеї Героїв Небесної сотні

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 15:19
Кличко розкритикував інсталяцію, встановлену на алеї Героїв Небесної сотні Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко прийшов на алею Героїв Небесної Сотні, щоб врегулювати ситуацію із встановленням радянських інсталяцій. Він поспілкувався зі ЗМІ та обуреними громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт партії "УДАР Віталія Кличка".

"Місто взагалі ніяких погоджень на цю тему не давало. На День Незалежності передбачено на алеї, на тому місці, де загинули патріоти, виключно покладання квітів. Зараз тут знаходиться профільний зам і департамент благоустрію, жодних документів на встановлення цього немає", - наголосив Кличко.

На його думку, інсталяція у радянському стилі напередодні Дня Незалежності - неповага до людей.

"Це місце святе. На цьому місці загинули патріоти, щоб наша країна була демократично, європейською. Ніяких погоджень на встановлення цього бардака не давали. Я зараз даю доручення благоустрію це все прибрати. Я переконаний, це нехтування пам’яттю загиблих людей. Зневага до них. За цими декораціями - їх прізвища і портрети. Ми зробили цю вулицю пішохідною, щоб це був меморіал", - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у центрі Києва знесли декорації, які встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня незалежності України та перекривали доступ до меморіалу.

Інсталяція радянської квартири зображувала епоху початку незалежності країни і мала використовуватися для зйомок.

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Віталий Кличко Київ
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