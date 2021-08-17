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Кличко раскритиковал инсталляцию, установленную на аллее Героев Небесной сотни

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Киев, Вторник 17 августа 2021 15:19
Кличко раскритиковал инсталляцию, установленную на аллее Героев Небесной сотни Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на Аллею Героев Небесной Сотни, чтобы урегулировать ситуацию с установкой советских инсталляций. Он пообщался со СМИ и возмущенными гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт партии "УДАР Виталия Кличко".

"Город вообще никаких согласований на эту тему не давал. На День Независимости предусмотрено на аллее, на том месте, где погибли патриоты, исключительно возложение цветов. Сейчас здесь находится профильный зам и департамент благоустройства, никаких документов на установление этого нет", - подчеркнул Кличко.

По его мнению, инсталляция в советском стиле накануне Дня Независимости - неуважение к людям.

"Это место святое. На этом месте погибли патриоты, чтобы наша страна была демократической, европейской. Никаких согласований на установку этого бардака не давали. Я сейчас даю поручение благоустройства это все убрать. Я убежден, это пренебрежение памятью погибших людей. Неуважение к ним. За этими декорациями - их фамилии и портреты. Мы сделали эту улицу пешеходной, чтобы это был мемориал", - сказал Кличко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в центре Киева снесли декорации, которые установили на Аллее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу.

Исталляция советской квартиры изображала эпоху начала независимости страны и должна использоваться для съемок.

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Виталий Кличко Киев
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