Кличко закликає киян до кінця тижня відтермінувати повернення до столиці

Мер Києва Віталій Кличко закликав до кінця цього тижня не повертатися у столицю.
Про це повідомляє РБК-Україн з посиланням на заяву мера у телемарафоні.
За його словами, з метою безпеки краще відтермінувати повернення у Київ.
"Прохання до кінця цього тижня відтермінувати повернення (в Київ - ред.). Звертаюся до кожного. Розумію, що всі втомилися, хочуть повернутися додому, але виключно з метою безпеки за кожного з вас, таким є звернення до вас. Прислухайтесь до рекомендацій", - сказав Кличко.
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