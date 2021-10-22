У Кличка закликали правоохоронців зупинити протиправну зміну меж столиці

21 жовтня під час пленарного засідання Київради заступник Віталія Кличка – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко дав протокольне доручення підготувати звернення до правоохоронних органів щодо негайного втручання у ситуацію.

"Наразі деякі селища-сателіти намагаються захопити землі територіальної громади Києва. Селища Коцюбинське та Козин користуються бездіяльністю Державної служби з питань геодезії та незаконно намагаються включити землі міста Києва до свого складу. Необхідно згідно з законами України врегулювати ситуацію щодо незаконного захоплення території міста Києва", - наголосив Володимир Бондаренко.

За його словами, депутати Бучанської районної ради під час сесії Київської обласної ради проголосували за рішення "Про погодження та затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Коцюбинське Київської області". Відповідно до нього планується збільшити межі Коцюбинського за рахунок Голосіївського національного природного парку. Це є прямим перевищенням наданих законом повноважень, наголосив Бондаренко.

"Київська обласна рада 9 вересня поточного року ухвалила рішення "Про затвердження схеми планування території Київської області", яке перечить Конституції України. Фактично протиправно змінено межі міста Києва та Київської області за рахунок зменшення площі земель міста Києва. Зокрема, за рахунок частини Національного природного парку "Голосіївський" були розширені межі селища Коцюбинське", - зазначив Володимир Бондаренко.

Заступник міського голови Києва додав, що важливо не допустити намагання селищ-сателітів присвоїти землі міста Києва, щоб ті надалі розпоряджалися ними на користь власних інтересів.