У Кличко призвали правоохранителей остановить противоправное изменение границ столицы

21 октября во время пленарного заседания Киевсовета заместитель Виталия Кличко - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко дал протокольное поручение подготовить обращение в правоохранительные органы о немедленном вмешательстве в ситуацию.

"Сейчас некоторые поселки-сателлиты пытаются захватить земли территориальной громады Киева. Поселки Коцюбинское и Козин пользуются бездействием Государственной службы по вопросам геодезии и незаконно пытаются включить земли города Киева в свой состав. Необходимо в соответствии с законами Украины урегулировать ситуацию с незаконным захватом территории города Киева", - подчеркнул Владимир Бондаренко.

По его словам, депутаты Бучанского районного совета во время сессии Киевского областного совета проголосовали за решение "О согласовании и утверждении проекта землеустройства по установлению (изменению) границ поселка Коцюбинское Киевской области". В соответствии с ним планируется увеличить границы Коцюбинского за счет Голосеевского национального природного парка. Это является прямым превышением предоставленных законом полномочий, отметил Бондаренко.

"Киевский областной совет 9 сентября текущего года принял решение« Об утверждении схемы планирования территории Киевской области», которое противоречит Конституции Украины. Фактически противоправно изменены пределы города Киева и Киевской области за счет уменьшения площади земель города Киева. В частности, за счет части Национального природного парка "Голосеевский" были расширены границы поселка Коцюбинское", - отметил Владимир Бондаренко.

Заместитель городского головы Киева добавил, что важно не допустить попытки поселков-сателлитов присвоить земли города Киева, чтобы те в дальнейшем распоряжались ими в пользу собственных интересов.