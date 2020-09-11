ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Гусовський: Київ повинен розвиватись з врахуванням сучасних світових тенденцій

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 11:52
Гусовський: Київ повинен розвиватись з врахуванням сучасних світових тенденцій
Фото: Сергій Гусовський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Політик також наголосив на важливості прийняття сучасного Генерального плану розвитку Києва

Стратегія розвитку міста повинна бути орієнтована на людину та її потреби з врахуванням сучасних тенденцій та технологій.

Про це заявив депутат Київради Сергій Гусовський, який балотуватиметься на посаду міського голови столиці, в ефірі "Право на владу".

"Ми ніколи не знайдемо достатньо грошей, щоб набудувати достатньо мостів, якщо вранці половина лівого берега їде на правий працювати. Це питання стратегії міста. Нехай люди на вихідних їдуть на правий берег: в музей, на відпочинок. Світ живе зовсім іншими думками і технологіями. Переважна більшість зараз живе ідеєю локального проживання у великих містах. Намагаючись зробити так, щоб людина в повсякденному житті за 15 хвилин від місця проживання, мала б можливість прийти на роботу, відвести дитину в садок, купити собі їжу", - заявив Сергій Гусовський.

Він також наголосив на важливості прийняття сучасного Генерального плану розвитку Києва, оскільки досі столиця живе за генпланом, який розроблявся у 80-х роках.

Нагадаємо, раніше Гусовський заявив, що Києву для ефективного управління необхідно повернути діяльність районних рад та забезпечити прийняття якісного закону про столицю.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика КиївгенпланГусовский
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся