Киевсовет увеличил поддержку войска на 1,5 млрд грн: что предусматривает решение

Киев увеличил поддержку военных еще на 1,5 млрд. гривен. Киевсовет проголосовал за внесение соответствующих изменений в бюджет столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Также Кличко поручил депутатским фракциям и исполнительному органу в течение месяца проработать вопросы и найти оптимальные решения по увеличению финансирования программы «Защитник Киева» в пределах возможностей городского бюджета.

Мэр Киева отметил, что социальная помощь и обеспечение жизнедеятельности столицы также остаются приоритетами для городских властей.

"Мы должны и помогать армии, и обеспечивать жизнедеятельность столицы. Без популизма и политических лозунгов. Ответственно и эффективно. Потому что в условиях постоянных атак врага, в условиях повреждений жилья, социальных учреждений, объектов критической инфраструктуры столица не должна скатиться в упадок. Киев должен выстоять и жить!" – заявил мэр.

Изменениями в программу "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины" упрощена процедура получения частичной компенсации за переоборудование жилья для людей с инвалидностью в результате войны.

Кроме того, сегодня Киевсовет увеличил расходы на выплаты киевлянам, жилье которых пострадало в результате российских обстрелов, в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".

А также ввела новую единовременную помощь гражданским, получившим ранения в результате обстрелов, и членам семей погибших.