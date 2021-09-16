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Бюджет Києва на 2022 рік плануємо близько 65 млрд гривень, - Кличко

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 13:10
Бюджет Києва на 2022 рік плануємо близько 65 млрд гривень, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Бюджет Києва на 2022 рік складатиме, за розрахунками, близько 65 млрд грн

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"Що стосується бюджету міста, він буде трохи більшим, ніж цього року. Зважаючи на недоотримання, які спричинила пандемія, кошторис 2022 року складатиме приблизно 65 млрд грн", - сказав Кличко.

Він зазначив, що майже третину бюджету спрямують на сферу освіти. Значну частину коштів також виділять на медицину, транспорт та будівництво і ремонт доріг.

"Традиційно майже третину бюджету ми спрямуємо на освіту. Це понад 500 дитячих садочків, понад 500 шкіл, вищих учбових закладів. Це заробітна платня викладачів. На другому місці - медицина. В умовах пандемії нам потрібно підтримувати медиків", - сказав лідер "УДАРу".

Мер столиці також зауважив, що тільки цього року, через кризу, спричинену пандемією, місто недоотримало майже 5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Кличко закликав усунути несправедливу ситуацію, коли Києву залишають лише 40% ПДФО, а не 60%, як усім іншим містам.

Крім того, в "УДАРі Віталія Кличка" заявляли, що гроші, передбачені в державному бюджеті на освіту, необхідно направити на розвиток існуючих вищих навчальних закладів та збереження робочих місць для викладачів.

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Віталий Кличко
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