ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кличко привітав киян із днем міста

Новость на русском →
Київ, Неділя 30 травня 2021 12:16
Кличко привітав киян із днем міста Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з днем міста. У вітальному ролику він показав старі світлини з Хрещатика, велотреку, стадіону "Олімпійський", Дніпровської набережної та Бессарабської площі.

Вітальне відео опублікував голова виконкому партії "Удар" Артур Палатний.

"Київ змінюється. Але дещо не змінюється ніколи - це наша любов до Києва. З днем народження, улюблене місто", - сказав Кличко.

Лідер партії "УДАР" Віталій Кличко привітав киян та гостей столиці з днем Києва. «Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього. З днем народження тебе, улюблене місто!» Кличко - мер УДАР в Київраді

Posted by Артур Палатний on Sunday, May 30, 2021

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київ вперше увійшов до топ-100 найкращих міст світу цього року, посівши 87 місце.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віталий Кличко Київ
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна