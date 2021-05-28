Київ вперше увійшов до топ-100 кращих міст світу

Київ увійшов у топ-100 найкращих міст світу. У міжнародному рейтингу компанії "Resonance" столиця України посіла 87 місце, а першу сотню Київ потрапив уперше, у минулому рейтингу він посідав 139 місце.

Про це свідчать дані на сайті bestcities.org .

Згідно з рейтингом, найкращими містами є Лондон, Нью-Йорк та Париж, які посіли 1, 2 і 3 місця відповідно. Міста оцінювали за низкою критеріїв: безпека, якість інфраструктури, доступність транспорту, кількість закладів культури, рівень розвитку бізнесу тощо.

За рік Київ піднявся на 52 сходинки та випередив Ганновер, Мінськ, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер і Глазго. Укладачі рейтингу вважають, що у столиці України є перспективи піднятись ще вище наступного року.

"Архітектурно обдарований, доброзичливий і креативний, Київ - це спокійна європейська столиця на підйомі", - зазначено у тексті.