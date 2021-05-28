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Київ вперше увійшов до топ-100 кращих міст світу

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 10:49
Київ вперше увійшов до топ-100 кращих міст світу Фото: Київ увійшов до топ-100 кращих міст світу (bestcities.org)
Автор: РБК-Україна

Київ увійшов у топ-100 найкращих міст світу. У міжнародному рейтингу компанії "Resonance" столиця України посіла 87 місце, а першу сотню Київ потрапив уперше, у минулому рейтингу він посідав 139 місце.

Про це свідчать дані на сайті bestcities.org.

Згідно з рейтингом, найкращими містами є Лондон, Нью-Йорк та Париж, які посіли 1, 2 і 3 місця відповідно. Міста оцінювали за низкою критеріїв: безпека, якість інфраструктури, доступність транспорту, кількість закладів культури, рівень розвитку бізнесу тощо.

За рік Київ піднявся на 52 сходинки та випередив Ганновер, Мінськ, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер і Глазго. Укладачі рейтингу вважають, що у столиці України є перспективи піднятись ще вище наступного року.

"Архітектурно обдарований, доброзичливий і креативний, Київ - це спокійна європейська столиця на підйомі", - зазначено у тексті.

Київ вперше увійшов до топ-100 кращих міст світу

Нагадаємо, що у серпні 2020 року мер столиці Віталій Кличко пообіцяв за 5 років вивести Київ у сотню найкращих міст світу та представив план, який дасть змогу реалізувати цю мету. Зокрема, йшлося про розвиток транспортної системи, соціальної інфраструктури та реновації застарілих забудов.

"Тенденція така, що майбутнє - не за супердержавами чи об’єднаннями країн, а за мегаполісами. Понад 4 мільярдів людей живуть сьогодні у мегаполісах і маленьких містах. Через 25 років у містах, за прогнозами, будуть жити вже 7 мільярдів людей. Мегаполіси стануть в авангарді розвитку. Вони будуть магнітами, що притягують найкращі таланти і найбільші ресурси", - сказав тоді Кличко.

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