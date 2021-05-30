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Кличко поздравил киевлян с днем города

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Киев, Воскресенье 30 мая 2021 12:16
Кличко поздравил киевлян с днем города Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с днем города. В приветственном ролике он показал старые фотографии с Крещатика, велотрека, стадиона "Олимпийский", Днепровской набережной и Бессарабской площади.

Приветственное видео опубликовал председатель исполкома партии "Удар" Артур Палатный.

"Киев меняется. Но кое-что не меняется никогда - это наша любовь к Киеву. С днем рождения, любимый город", - сказал Кличко.

Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко поздравил киевлян и гостей столицы с днем Киева. «Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему. С днем Рождения тебя, любимый город!"Кличко-мэр УДАР в Киевсовете

Posted by Артур Палатный on Sunday, May 30, 2021

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киев впервые вошел в топ-100 лучших городов мира в этом году, заняв 87 место.

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