Кличко може піти на вибори з партією "УДАР", - джерела

У команді Порошенка називають цей варіант для Кличка недалекоглядним

Киевский городской голова и лидер партии "БПП-Солидарность" Виталий Кличко рассматривает возможность самостоятельного похода на парламентские выборы с партией "УДАР". Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сольный выход: как Петр Порошенко объявил об участии в президентских выборах".

По словам источника РБК-Украина в штабе Петра Порошенко, Кличко рассматривает вариант идти на парламентские выборы отдельно с партией "УДАР". В то же время собеседник считает, что это недальновидное решение, потому что в случае победы Порошенко "УДАР" может не преодолеть пятипроцентный барьер.

"В случае если Порошенко проиграет, это вдвойне абсурдно, потому что тогда всем наоборот нужно будет максимально объединяться и идти единой командой, чтобы получить представительство в парламенте. Кличко же почему-то себе выдумал, что "УДАР" может набрать по стране 5% и для этого ему нужно позиционировать себя в качестве самостоятельного политика, сохраняя умеренный нейтралитет", - рассуждает источник.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, в Администрации президента рассчитывают, что Кличко выступит в поддержку Порошенко еще до первого тура выборов.

Ранее также стало известно, что Кличко попал в больницу в Австрии.