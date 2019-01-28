Кличка потрапив до лікарні у Австрії

Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

Мер Києва був госпіталізований після форуму в Давосі

Мер Києва Віталій Кличко знаходиться на обстеженні в австрійській клініці в місті Санкт-Йоганн-ін-Тіроль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Віталія Кличко Оксану Зінов'єву.

За її словами, 26 січня Кличко був доставлений з швейцарського Давоса, де закінчився економічний форум, в австрійську клініку на обстеження.

"У нього загострення наслідків старої травми спини. Кличко проходить обстеження і реабілітацію в Австрії", - повідомила прес-секретар.

Вона додала, що травма не пов'язана з прогулянкою на лижах. Зінов'єва також додала, що хірургічних втручань не було.

Крім того, прес-секретар не назвала дату повернення мера до своїх обов'язків у Києві. При цьому додала, що в зв'язку з тим, що сталося, мер відклав робочий візит в Осло.

Нагадаємо, Віталій Кличко минулого тижня перебував на екномічному форумі в Давосі.

Зокрема, на Всесвітньому економічному форумі мер Києва розповідав про впровадження в столиці України smart-технологій.