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Кличко сообщил, что жизнедеятельность Киева возобновляется

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Понедельник 10 октября 2022 17:01
Кличко сообщил, что жизнедеятельность Киева возобновляется Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам не пренебрегать безопасностью, поскольку угроза ракетных ударов продолжается, и сообщил о результатах утренних обстрелов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.

"Угроза новых ударов продолжается. Поэтому прошу всех не пренебрегать безопасностью и сигналами воздушной тревоги. Во время тревоги находитесь в укрытиях. Мы работаем. Делаем все для жизнеобеспечения города. Спасибо всем киевлянам за понимание и выдержку! Враг хочет нас запугать, но у него не получится! Сохраняем спокойствие и действуем взвешенно. Вместе мы выстоим", - заявил Кличко.

Кличко также сообщил о результатах утренних обстрелов города.

"В Киеве утром и в течение дня - попадание в нескольких районах. В частности в центре города. Также бешеный агрессор ударил по нескольким объектам критической инфраструктуры столицы. По данным в настоящее время: от ракетных ударов в Киеве погибли 5 человек. 51 пострадавший. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города", - сообщил мэр Киева.

Напомним, РБК-Украина писало о том, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела .

Между тем вследствие ударов России по объектам энергетической инфраструктуры – в Украине массовые перебои со светом .

ЕС уже работает над новыми решениями в ответ на массированный ракетный удар России.

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