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Кличко передал 27 бригаде Нацгвардии системы РЭБ улучшенного действия для борьбы с дронами

Среда 26 февраля 2025 16:21
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Кличко передал 27 бригаде Нацгвардии системы РЭБ улучшенного действия для борьбы с дронами Фото: Кличко передал 27 бригаде Нацгвардии системы РЭБ улучшенного действия для борьбы с дронами (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко передал 27 бригаде НГУ очередную помощь от киевлян - 45 систем РЭБ "Апостол" для противодействия БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam мэра столицы.

"Сегодня от громады столицы передал защитникам на фронт очередную партию помощи. Бойцам 27-й Печерской бригады Северного территориального командования Нацгвардии Украины отправилось необходимое оснащение - 45 систем противодействия БпЛА всенаправленного действия "Апостол". Это купольные системы РЭБ с расширенным диапазоном частот", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в прошлом году Киев выделил этой бригаде из городского бюджета на оснащение 60 млн грн.

"Столица продолжает помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства. Напомню, в этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Из них 4,9 млрд - на программу "Защитник Киева". Эти средства пойдут, в частности, на беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое необходимое оснащение", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году столица направила на поддержку Сил обороны 10 миллиардов гривен. Это самая большая сумма среди всех регионов.

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Виталий Кличко Киев
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