Кличко сообщил, что помощь Силам обороны от Киева увеличится еще на 500 млн гривен
Мэр Киева Виталий Кличко распорядился увеличить помощь Силам обороны еще на полмиллиарда гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.
"К нам постоянно обращаются различные подразделения с запросами о помощи на самое необходимое оснащение. Дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 млн гривен на финансирование потребностей военных Вооруженных сил Украины", - сообщил Кличко.
Он также напомнил, что в январе Киевсовет увеличил помощь военным на 5 миллиардов гривен.
"В январе мы направили 5 млрд грн на поддержку наших защитников. А также - на помощь их семьям, на реабилитацию и выплаты ветеранам. Добавляем сейчас еще полмиллиарда", - отметил Кличко.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил на поддержку Сил обороны наибольшую сумму среди всех регионов - почти 10 млрд гривен. Также Виталий Кличко сообщал, что с января 2025 года община столицы передала на фронт уже более 2 600 дронов различных типов, а также системы РЭБ.
Кроме того, мэр Киева передал 27 бригаде НГУ очередную помощь от киевлян - 45 систем РЭБ "Апостол" для противодействия БпЛА.
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