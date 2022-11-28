Кличко поставил точку в вопросе эвакуации из Киева и призвал делать запасы

Он отметил, что городские власти должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим.

"На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет - возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы", - сказал он.

Мэр также призвал киевлян учесть разные сценарии и быть готовым. По информации военных, россияне планируют и дальше наносить коварные удары по инфраструктуре Украины, чтобы запугать украинцев тьмой и холодом.

"Поэтому просьба иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и павербанки, закачайте офлайн-карты на свои телефоны. И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность или поехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, или поехать к своим знакомым. Но мы делаем все для того, чтобы худшего случая не произошло", - добавил Кличко.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль уверял, что сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию из столицы. Однако она может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг.

Напомним, энергетики сообщили, что с 26 ноября свет в Киеве будет включаться таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого жителя составлял не более 5 часов.

Также в ДТЭК дали важный совет киевлянам, у которых с 23 ноября не появлялся свет.

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