Кличко показав відео з камер спостереження візиту правоохоронців до його квартири

"Сьогодні вранці в під’їзд зайшла група озброєних правоохоронців. Коли я прийшов додому з тренування, запитав їх, що відбувається. Вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Але камера встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх та стукали в двері моєї квартири. Сусідка сказала, що їй дзвонили і питали, де Кличко. Тому версія, що, нібито, про якусь масштабну операцію проти контрабандистів, що, нібито, мешкають двома поверхами нижче в моєму під’їзді, виглядає непереконливою", - наголосив Кличко.

Коментуючи візит правоохоронців він наголосив, що ОП тисне на столичну владу, бо їх дратують міські ініціативи.

"Те, що відбулося сьогодні, інакше, як психологічним тиском я назвати не можу. Не таємниця, що в Офісі президента відбуваються постійні наради щодо Кличка. Бо комусь не подобається, що Кличко, робить заяви про запровадження локдауну, коли у нас лікарні переповнені. Не подобається, що Кличко закликає всіх мерів об'єднатися. Когось дуже дратують міські ініціативи. Я виключно з цим пов'язую ті абсурдні події, які сьогодні відбуваються. Такого не було навіть за часів Януковича. Місцеве самоврядування залякуванням та силами правоохоронців згорнути не вдасться. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом", - наголосив Кличко.

Він зауважив, що інформація про кримінальні справи, за якими йдуть обшуки у комунальних підприємствах та департаментах столиці, є маніпулятивною.

"Коли закидають комунальним підприємствам, що підрядники не сплатили податки - це не що інше, як маніпуляція з офіційних джерел. Якщо підрядники не сплатили, це до них питання. Наше завдання, як міської влади - отримати якісний сервіс та продукт і заплатити найнижчу ціну за це. І підприємства міста податки платять. Ми завжди співпрацюємо з правоохоронними органами. Завжди надаємо всі матеріали за результатами фінансових перевірок, які здійснюємо регулярно", - підсумував Кличко.