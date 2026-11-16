Кличко привез 18 000 дронов от Киева бойцам шести военных подразделений в Харьковской области
Мэр Киева Виталий Кличко съездил к бойцам, защищающим Харьковское направление, и привез 18 000 беспилотников разных типов от столичного общества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Он рассказал, что посетил защитников на Харьковском направлении и отвез помощь от общины Киева - всего 18 000 БпЛА разных типов и назначения.
"Командующему группировкой войск "Центр" Андрею Белецкому передал 15 000 БпЛА. Для трех подчиненных ему корпусов: Третьего армейского корпуса, 11-го армейского корпуса и 19-го армейского корпуса", - написал Виталий Кличко.
Также по тысяче дронов от киевлян мэр столицы передал бойцам 117 отдельной бригады ТРО, 430 отдельного полка беспилотных систем "Контур" и 421 отдельного полка беспилотных систем ДШВ.
В целом с начала года Киев передал военным разным бригадам 83 000 БпЛА, а также другое необходимое оснащение, добавил Кличко.
"В ноябре Киевсовет предусмотрел из городского бюджета еще 1 млрд грн в поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Всего в этом году направляем на поддержку защитников уже 6 млрд грн. Столица и дальше будет помогать нашим бойцам!" – подчеркнул Кличко.
Ранее сообщалось, что 5 ноября Киевсовет проголосовал за дополнительное выделение 1 млрд грн в поддержку Сил безопасности и обороны по программе "Защитник Киева".
А на предыдущем заседании Киевсовета в поддержку защитников было выделено еще 1,5 млрд грн.