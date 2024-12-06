Кличко поздравил военных с Днем ВСУ и наградил знаками отличия от столицы

Награды получили 62 военнослужащих. В том числе добровольцы, которые воюют в составе иностранных батальонов. 15 наград присвоены посмертно. Знаки отличия от столицы получили семьи погибших Героев.

"Уже больше 10 лет наше государство противостоит российской агрессии. Последние почти 3 года длится особенно драматичный период нашей борьбы – полномасштабная варварская война, с которой вторглась на нашу землю РФ. Уважаемые Защитники и Защитницы, вы рискуете своей жизнью, чтобы наши дети могли жить в свободной демократической стране. Защищаете европейское будущее нашего государства. Мы помним и чтим всех Героев, которые отдали свои жизни в боях за Украину. Мы помогаем воинам, которые сегодня сражаются на передовой, и ветеранам, которые нуждаются в нашем внимании и поддержке", – сказал Кличко.

Мэр отметил, что в этом году Киев выделил из городского бюджета на поддержку защитников почти 10 млрд грн и постоянно ищет возможности, чтобы увеличивать помощь военным и социальную поддержку киевлян-ветеранов.

"С начала 2024 года от громады Киева мы передали на фронт почти 14 000 БпЛА разных типов. Передаем системы РЭБ, автомобили, другое необходимое снаряжение. Также столица отправила на фронт более 100 новых автомобилей. А почти 3000 БпЛА разных типов, снаряжение, бронированные авто "Кобра" направили на фронт в качестве благотворительной помощи", – рассказал Кличко.

Кроме того, он сообщил, что Киев выплачивает раненым киевлянам-защитникам 45 тысяч грн, которые можно получить дистанционно через "Портал Защитников и Защитниц". Также получают выплаты от города дети погибших Героев, нетрудоспособные родители и жены. Для ветеранов создан центр комплексной поддержки "Киев Милитари Хаб", где можно получить информацию обо всех услугах, льготах, выплатах, а также сопровождение в их оформлении.

По словам мэра, со следующего года Киев будет софинансировать обеспечение ветеранов современными протезами высокой функциональности. Максимальная стоимость, которую оплачивает государство, – до 2 млн грн. Столица будет доплачивать еще до 1,5 миллиона на одного человека.

Первым в Украине Киев ввел и компенсацию за покупку автомобилей для ветеранов с инвалидностью. И уже в течение года дает компенсацию в размере более 500 тысяч грн за покупку автомобиля этой категории киевлян. А в 2025-м столица частично будет компенсировать переоборудование уже имеющегося автомобиля для потребностей ветеранов с инвалидностью – в размере до 100 тысяч грн, подчеркнул Виталий Кличко.