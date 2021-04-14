Кличко звернувся до центральної влади щодо можливої зовнішньої агресії

Українці мають не боятися, центральна та місцева влада - бути єдиними, а політики відкласти суперечки в умовах зовнішньої загрози та концентрації військ Російської Федерації на кордонах України.

"Сьогодні ворог впритул підвів свої війська до кордонів нашої держави. Він прагне посіяти страх і паніку серед українських громадян. Спровокувати внутрішнє протистояння. Асоціація міст України звертається до кожного українця: не бійтесь! Не вірте неперевіреній інформації та не поширюйте її. Залишимо страх ворогу. Холодний розум та впевненість роблять нас сильними. Ми на своїй землі. За нами - правда, тому нас підтримує весь світ", - наголосив Кличко.

Також він звернувся до центральної влади.

"Центральна і місцева влада мають виступити єдиним фронтом. Місцеве самоврядування є надійною опорою держави. Ми маємо пригадати події 2014 року, коли завдяки єдності, спільними зусиллями ми змогли зупинити "русский мир". Сьогодні час знову продемонструвати нашу силу. Силу єдності. Зі свого боку, ми - представники місцевого самоврядування, міські голови, висловлюємо готовність вживати всіх заходів захисту нашої країні. У кожному регіоні ми зробимо все належне для підтримки територіальної оборони, збереження громадського порядку, безперебійної роботи систем життєзабезпечення міст", - зазначив він.

Друзі! На восьмий рік російської збройної агресії ворог не полишає спроб знищити Україну. Сьогодні він впритул підвів свої війська до кордонів нашої держави. Він прагне посіяти страх і паніку серед українських громадян, спровокувати внутрішнє протистояння. Сьогодні час єднатися. Єднатися, щоб вистояти. Єднатися, щоб перемогти! Центральна та місцева влада мають виступити єдиним фронтом. Місцеве самоврядування є надійною опорою держави. Ми маємо пригадати події 2014 року, коли завдяки єдності спільними зусиллями ми змогли зупинити «русский мир». Сьогодні час знову продемонструвати нашу силу – силу єдності. Зі свого боку ми, представники місцевого самоврядування, міські голови, висловлюємо готовність вживати всіх заходів для захисту нашої країни. У кожному регіоні ми зробимо все належне для підтримки територіальної оборони, збереження громадського порядку, безперебійної роботи систем життєзабезпечення міст. АМУ закликає представників українських політичних сил відкинути всі протиріччя та продемонструвати спільну позицію. Ми маємо відкласти свої партійні прапори задля захисту головного прапора – прапора України. Posted by Кличко - мер on Wednesday, April 14, 2021

Лідер партії "УДАР", звертаючись до політиків, також закликав їх залишити партійні суперечки.

"Асоціація міст України закликає представників політичних сил відкинути всі протиріччя та продемонструвати спільну позицію, ми маємо відкласти свої партійні прапори задля захисту головного прапорі - прапора України. Ми віримо в силу української армії. Ми довіряємо українським дипломатам. Ми пам’ятаємо, що ті, хто стоять на передньому краї, потребують міцного тилу. Тому наше завдання сьогодні забезпечити сильний тил нашим воїнам та дипломатам. Сьогодні час єднатись. Єднатись, щоб вистояти. Єднатись, щоб перемогти. Слава Україні", - підсумував Кличко.