Кличко обсудил развитие Киева и Украины после войны с молодыми учеными и бизнесменами из 10 стран

Киев, Среда 27 августа 2025 16:18
Кличко обсудил развитие Киева и Украины после войны с молодыми учеными и бизнесменами из 10 стран Фото: Кличко встретился с молодыми лидерами из 10 стран мира (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Илона Свиридова

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с молодыми лидерами из 10 стран мира ситуацию в городе во время войны, перспективы послевоенного восстановления и развития столицы и Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Виталия Кличко.

Общение состоялось в рамках встречи городского головы со студентами и выпускниками Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и нескольких других высших учебных заведений США.

"Обсудили ситуацию в Киеве. В частности, то, как столица в условиях войны поддерживает и обновляет инфраструктуру, поврежденную агрессором, отстраивает жилые дома, предоставляет сервисы горожанам. Делает все для того, чтобы внутренние переселенцы жили комфортно и легче адаптировались на новом месте. Как Киев помогает защитникам на фронте", - написал Виталий Кличко.

По его словам, речь шла также о постоянной поддержке и помощи международных партнеров - финансовой, военной, гуманитарной.

Мэр Киева отметил, что молодые ученые, предприниматели и деятели гражданского общества заинтересованы в реализации инновационных проектов в Киеве и Украине, к которым могут присоединиться иностранные компании.

"Молодежь также интересовали перспективы послевоенного восстановления и развития Киева и Украины, воплощение инновационных проектов, к которым могут приобщиться иностранные компании и специалисты", - написал Виталий Кличко.

