Кличко: у новому законі про держбюджет урізають бюджети ОТГ на користь районів

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Асоціація міст України працюватиме над тим, аби цього не допустити

Проект закону про державний бюджет України на 2021 рік може містити обмеження фінансової спроможності бюджетів територіальних громад на користь районів.

Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко під час засідання правління асоціації, що відбулося сьогодні в Києві.

"Чинна редакція бюджетного кодексу передбачає дублювання доходів та видатків на одній і тій же території одночасно до бюджетів міст обласного значення та районів. Вже 15 вересня уряд має подати до Верховної ради проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік, який може містити обмеження фінансової спроможності бюджетів територіальних громад на користь районів, адже відсутній розподіл бюджетів між районами та громадами. Отже, є нагальна потреба у розмежуванні бюджетів між базовим та районним рівнем", - сказав Кличко.

Він зауважив, що для вирішення цієї проблемної ситуації АМУ спільно з окремими народними депутатами розробили та зареєстрували законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи" (№3614).

Останній встановлює рівні умови формування дохідної бази бюджетів місцевого самоврядування для "нових" сільських, селищних, міських територіальних громад в обсягах, що були у міст обласного значення та ОТГ.

Доходи та видатки районних бюджетів суттєво обмежуються. Законопроектом практично закладається основа дворівневого місцевого самоврядування: громада - область. Наразі проект схвалений тільки в першому читанні.

"Асоціація міст України працюватиме над тим, аби при підготовці проекту державного бюджету на 2021 рік не допустити формування районних бюджетів коштом бюджетів територіальних громад та домогтися схвалення необхідного для вирішення цих питань законопроекту №36", - додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство фінансів не планує вносити додаткові зміни в державний бюджет 2020 року у разі нових хвиль коронавірусу.

За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, Україні достатньо тих кроків, які були прийняті раніше.