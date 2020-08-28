Кличко: в новом законе о госбюджете урезают бюджеты ОТГ на пользу районов

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Ассоциация городов Украины будет работать над тем, чтобы этого не допустить

Проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год может содержать ограничения финансовой состоятельности бюджетов территориальных общин в пользу районов.

Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко во время заседания правления ассоциации, которое состоялось сегодня в Киеве.

"Действующая редакция бюджетного кодекса предусматривает дублирование доходов и расходов на одной и той же территории одновременно в бюджеты городов областного значения и районов. Уже 15 сентября правительство должно подать в Верховную раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год, который может содержать ограничения финансовой состоятельности бюджетов территориальных общин в пользу районов, ведь отсутствует распределение бюджетов между районами и общинами. Следовательно, есть насущная потребность в разграничении бюджетов между базовым и районным уровнем", - сказал Кличко.

Он отметил, что для решения этой проблемной ситуации АГУ совместно с отдельными народными депутатами разработали и зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы" (№3614).

Последний устанавливает равные условия формирования доходной базы бюджетов местного самоуправления для "новых" сельских, поселковых, городских территориальных общин в объемах, которе были у городов областного значения и ОТГ.

Доходы и расходы районных бюджетов существенно ограничиваются. Законопроектом практически закладывается основа двухуровневого местного самоуправления: община - область. Сейчас проект принят только в первом чтении.

"Ассоциация городов Украины будет работать над тем, чтобы при подготовке проекта государственного бюджета на 2021 год не допустить формирования районных бюджетов за счет бюджетов территориальных общин и добиться одобрения необходимого для решения этих вопросов законопроекта №36", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов не планирует вносить дополнительные изменения в государственный бюджет 2020 года в случае новых волн коронавируса.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, Украине достаточно тех шагов, которые были приняты ранее.