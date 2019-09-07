Кличко назвав число аварійних мостів у Києві

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Три мости столиці перебувають в аварійному стані

У Києві наразі є три мости, які перебувають в аварійному стані. Про це сказав міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова", передає РБК-Україна.

За словами Кличка, ще понад 70 мостів у передаварійному стані, проте влада міста "робить усе можливе, аби контролювати ситуацію".

"75 мостів в передаварійному стані, а три - в аварійному. Ми робимо все можливе, щоб це контролювати", - сказав він.

Кличко також зазанчив, що на Шулявській розв’язці у Києві роботи завершаться що до кінця року.

Нагадаємо, 24 серпня шматки штукатурки осипалися на шляхопроводі на Осокорках у Києві та впали на автомобіль. Мер Києва Віталій Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея і доручив Департаменту транспортної інфраструктури КМДА обстежити всі штучні споруди в Києві.

Додамо, реконструкція Шулявського шляхопроводу в Києві почалася в березні 2019 року.