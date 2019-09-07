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Кличко назвал число аварийных мостов в Киеве

Новости » Общество    07.09.2019 - 06:02
Кличко назвал число аварийных мостов в Киеве
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Три мосты столицы находятся в аварийном состоянии

В Киеве сейчас есть три моста, которые находятся в аварийном состоянии. Об этом сказал городской голова Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова", передает РБК-Украина.

По словам Кличко, еще более 70 мостов в предаварийном состоянии, однако власти города "делают все возможное, чтобы контролировать ситуацию".

"75 мостов в предаварийном состоянии, а три - в аварийном. Мы делаем все возможное, чтобы это контролировать", - сказал он.

Кличко также отметил, что на Шулявской развязке в Киеве работы завершатся до конца года.

Напомним, 24 августа куски штукатурки осыпались на путепровод на Осокорках в Киеве и упали на автомобиль. Мэр Киева Виталий Кличко уволил и.о. директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея и поручил Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА обследовать все искусственные сооружения в Киеве.

Добавим, реконструкция Шулявского путепровода в Киеве началась в марте 2019 года.

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