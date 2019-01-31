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Київрада розірвала договори зі скандальним забудовником Осокорків

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 13:39
Київрада розірвала договори зі скандальним забудовником Осокорків
Фото: забудова на Осокорках (РБК-Україна)

На раніше виділених під забудову ділянках можуть розбити парк

Сьогодні, 31 січня, депутати Київради проголосували за розірвання договорів оренди зі скандальним забудовником Осокорків компанією "Контактбудсервіс", яка планувала побудувати більше сорока багатоповерхівок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київради.

Повідомляється, що за розірвання договорів з компанією "Контактбудсервіс" проголосували 77 депутатів. Зазначимо, забудовник орендував п'ять ділянок на Осокорках площею майже 91 гектар.

Нагадаємо, Київрада підтримала розірвання договору з забудовником на Осокорках ще в грудні. Компанія прострочила виплату 65,6 мільйонів гривень до міського бюджету, до кінця минулого року борг міг зрости до 73 млн гривень.

Проти забудови на Осокорках виступала громадськість, яка відстоює ініціативу "Екопарк". Протягом літа і осені там неодноразово відбувалися зіткнення. Зокрема, 22 вересня активісти спробували знести будівельний паркан і кидали петарди. Тоді поліція затримала близько 20 осіб.

У серпні біля будівництва на Осокорках було затримано десятки озброєних чоловіків спортивної зовнішності, у яких при собі були спецзасоби. Всього до управління поліції доставили близько 80 чоловіків у віці від 18 до 40 років з різних регіонів України. Передбачалося, що вони мади надати силову підтримку компанії-забудовнику.

 

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